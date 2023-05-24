محكمة مصرية تنظر أغرب قضية خلع أبطال تفاصيلها الزوجة وسلفتها

شهدت محكمة أسرة في مصر أغرب قضية خلع لسيدة تدعى ريهام، روت أمام قاضي المحكمة بسمنود بدلتا مصر، قصتها ومعاناتها مع سلفتها التي بدأت عقب إنجاب الزوجة رضيعها الأول، ليكون هو سبب الخلافات والمشاكل بينهما، وذلك لاهتمامها برضيعها أكثر من والدته، الأمر الذي أثار غضب الأخيرة وشعرت بالغيرة تجاه سلفتها.

بدأت الأزمة عقب إنجابها أول طفل، ليكون سبب الخلافات التي نشبت بينها وبين سلفتها، لغيرتها على رضيعها من زوجة شقيق زوجها - سلفتها - والتي كانت تبدو للزوجة غريبة، مما أثار غضبًا كبيرا لها.

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وقالت الزوجة في دعواها: "سلفتي مبتخلفش وكانت دايما تغير مني عشان بحمل لكن الحمل مكنش بيكمل، وفي الأول شكيت إنها بتعملي حاجة لكني تجاهلت، لحد ما خلفت ابني زياد، ومن وقتها وهي دايما بتاخده مني وتغير له ملابسه وتقعده معاها أكتر ما بيقعد معايا".

وقالت الزوجة إن هذا الأمر أثار غضبا كبيرا لها، فبدأت التحدث مع زوجها عن أفعال سلفتها، ليرى الأخير أن ما تفعله أمرا عاديا لسيدة لا تستطيع الإنجاب، لكن الزوجة كان لها رأي آخر، وهو أنها تفعل ذلك كي يحبها الصغير أكثر من أمه.

وأتبعت الزوجة مقدمة دعوى الخلع، بأنها تغار على صغيرها من زوجة شقيق زوجها، خصوصا أن اهتمامها برضيعها زاد، وأصبح يسبب قلقا للزوجة، فأصبحت الخلافات والمناقشات الحادة بينهما مستمرة، من أجل أن تبتعد سلفتها عن صغيرها، وذلك بدافع الغيرة عليه كما روت القصة.

الجدير بالذكر أن الزوجة تقدمت إلى محكمة الأسرة بسمنود، لكي تطلب الخلع، لرغبتها في الانفصال عن زوجها والسبب سفلتها التي كثرت الخلافات والمشاكل والتوتر بسببها، لتقرر السيدة الانتهاء من شعورها بالقلق، بالتوجه إلى المحكمة وإقامة دعوى قضائية.