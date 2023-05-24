إسدال الستار على قضية الصيدلي ولاء زايد.. السجن 15 عاماً للقتلة

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بمعاقبة كل من "رماء" ووالدها "حمدي" و"محمد.م" و"علي.ا"، و"عمرو.ا"، بالسجن المشدد 15 عامًا، كما عاقبت المتهمين السادس والسابع بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية إدانتهم بالقضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية صيدلي حلوان".

وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة المتهمين للجنايات بعد اتهامهم باقتحام مسكن الصيدلي المجني عليه ولاء زايد، بإيعاز من زوجته الأولى، وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى "رماء" وتعمل صيدلانية، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه، وعرّضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

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وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود، من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذين أرسل إليهم عبر تطبيق "واتساب"، رسالة استغاثة طالبًا منهم نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي وقّع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفى، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، الذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

وكان النائب العام قد قرر إحالة السبعة متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد ولاء سعيد (الصيدلي المقيم بحلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي بإيعاز من زوجته، وهي المتهمة الأولى، وهددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرّضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلاً عن اتهامهم باحتجاز المجني عليه وتعذيبه وتوثيقه والتعدي عليه ضرباً بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وكانت الجريمة البشعة قد شغلت المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لقي الصيدلي مصرعه بعد إلقائه من شرفة منزله بالقاهرة على يد زوجته وعائلتها.

وأثارت الجريمة حالة واسعة من الغضب بين رواد مواقع التواصل، مطالبين بحق الضحية ومعاقبة الجناة، خاصة أنه كان يعمل خارج البلاد وعاد إلى مصر لقضاء الإجازة.