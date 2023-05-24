تعهد بإصلاح أوضاعه.. ملياردير مصري يطالب مصارعاً مختفياً بالعودة

مازالت قصة لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، الهارب من بعثة منتخب بلاده في تونس، تثير تفاعلا واسعا في مصر.

وخلال تغريدة له صباح اليوم الأربعاء على موقع تويتر، طالب رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس اللاعب المختفي بالعودة، مع تعهده بإصلاح كل ما تسبب في هروبه.

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وكتب ساويرس في تغريدته يقول "ولاد بلدك عايزينك.. ارجع وهصلح كل اللي ضايقك".

وكانت بعثة منتخب مصر للمصارعة الموجودة في تونس قد فوجئت باختفاء لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة الذي يبلغ من العمر 22 عامًا من مقر إقامة البعثة، وذلك بعد تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة.

وتبين أن اللاعب ترك حقيبته في غرفته بشكل طبيعي ووضع ملابس قديمة عليها فيما اكتشفت البعثة غيابه واختفاءه، وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه.

ووفق أعضاء البعثة فإن اللاعب يمتلك تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي، وتأكد هروبه وسفره إلى فرنسا.

من جانبه، أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا، قال فيه إن أحمد فؤاد بغدودة لاعب المنتخب القومي للمصارعة الرومانية خرج من معسكره أثناء بطولة إفريقيا بتونس بعد أن حصل على المركز الثاني وزن 63 كغم.

وأضاف الاتحاد أنه يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ كافة حقوقه في هذا الأمر، كما أنه تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن عمل كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

وأكد الاتحاد أنه يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية في إعداد أجيال واعدة في لعبة المصارعة ترفع علم مصر في البطولات والمحافل الرياضية الدولية.

في سياق متصل، كشفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها، تفاصيل جديدة حول الواقعة، خاصة بعدما ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية وهو ما تسبب في غضبه وهروبه.

وأكدت الضرائب أن اللاعب أحمد بغدودة يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريا من اتحاد المصارعة طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد، مضيفة أن المستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر، وتم خصم 10% ضريبة كسب عمل، بالإضافة إلى 3% رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة.

وجاء ذلك ردا على تصريحات فؤاد بغدودة والد اللاعب التي أكد فيها أن نجله فوجئ بخصم مبلغ 13 ألف جنيه رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد.

وقال والد اللاعب إنه يعمل سائقا على مركبة توكتوك ويضطر نجله نظرا لظروفه المادية الصعبة استعارة حذائه من أصدقائه، مضيفا أنه ليس له أقارب في فرنسا لكي يتوجه إليهم اللاعب، ومؤكدا أنه لا يعلم حتى اللحظة مكان اختفائه.

فيما قال عصام نوار، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، إن هناك "شبكة" في فرنسا تحاول استقطاب اللاعبين المصريين من أجل اللعب للمنتخب الفرنسي.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن بغدودة من أكثر اللاعبين أدبا، و لم يتسبب من قبل بأي مشكلة ولم يصدر عنه اعتراض كما لم توقع عليه عقوبات.

يشار إلى أن بغدودة الذي يدرس بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ ليس اللاعب الأول الذي يهرب من اتحاد المصارعة، بل سبقه الكثيرون، كان آخرهم محمد عصام الذي هرب خلال وجوده في معسكر المنتخب بإيطاليا أغسطس الماضي، وأحمد حسن بوشا، وطارق عبد السلام.