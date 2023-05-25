الخارجية المصرية: بحثنا مع الأمم المتحدة حل الأزمة السورية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، سبل حل الأزمة السورية.

وأوضح أن اللقاء الذي جرى، اليوم الخميس، في جنيف، شهد استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة بجدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

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كما أكد شكري مجدداً أهمية الدور العربي في حل تلك الأزمة الممتدة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري، فضلاً عن امتداد آثارها في المنطقة.

وأشار إلى الأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والمبعوث الخاص إلى سوريا من أجل ضمان تضافر كافة الجهود.

عودة سوريا

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص إلى سوريا عن حرصه على العمل مع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة الدفع بالحل وفقاً لمقاربة خطوة مقابل خطوة، مجدداً تقديره للتواصل المستمر بين مصر والأمم المتحدة من أجل العمل الجاد على حلحلة الأزمة السورية.

يشار إلى أن الرئيس السوري، بشار الأسد، حضر الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي عقدت في مدينة جدة في 19 مايو/أيار الجاري.

أتى ذلك بعدما أعلن أمين عام الجامعة العربية التي تضم 22 دولة عربية، أحمد أبو الغيط، الأسبوع الماضي، عودة سوريا إلى كنف الجامعة العربية.