بسبب زوجته.. تفاصيل مشاجرة لاعب مصري شهير داخل مول

كشفت تحقيقات النيابة في الجيزة بمصر، اليوم الخميس، تفاصيل مشاجرة بين اللاعب المصري إمام عاشور، وصديقه، و4 آخرين يحملون جنسية دولة عربية داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

اعتقد معاكسة زوجته

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء تواجد اللاعب وزوجته وصديقه اعتقد أن شاباً من جنسية عربية قام بمعاكسة زوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية، وتطور الأمر حتى وصل للاشتباك بالأيدي قبل وصول قوات الشرطة التي تحفظت على الطرفين.

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في مول شهير

وكان قسم شرطة الشيخ زايد، قد تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة بين اللاعب الدولي إمام عاشور وصديقه -طرف أول- و4 آخرين من جنسية عربية- طرف ثانٍ- أمام إحدى دور السينما الشهيرة في مول كبير بالشيخ زايد.

تشابك بالأيدي

على الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، حيث اعتقد "عاشور" قيام أحدهم بمعاكسة زوجته.

وتبين أن زوجة عاشور، انصرفت عقب حدوث المشاجرة وقبل وصول القوات إلى المول، وتم السيطرة على الموقف، وطلب الطرفان التصالح والتراضي فيما بينهما، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.