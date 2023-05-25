والد اللاعب المصري المختفي يناشده لأول مرة: لو سامعني ارجع

بعدما تدخّل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإعادة لاعب المصارعة المصري الهارب من بعثة منتخب بلاده في تونس، أحمد فؤاد، والذي أثارت قصته تفاعلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين، خرجت عائلته عن صمتها مجدداً.

فقد علق فؤاد بغدودة، والد أحمد بغدودة، لاعب منتخب مصر في المصارعة الرومانية والذي لم يستكمل مسيرته مع المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس، على توجيه السيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب برعاية نجله.

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"لو سامعني ارجع"

وأعرب عن سعادته بالقرار، قائلًا: "إحنا اتولدنا في البلد وسنعيش فيه وسنموت فيه".

كما أضاف خلال مداخلة إعلامية، كشفت عن حالة صعبة عاشها، قائلاً: "أنا تحملت الكثير خلال الأيام الماضية". وأوضح أن التواصل انعدم بينه وبين نجله بعدما سافر إلى فرنسا، وناشده العودة. وتابع: "بوجه رسالة لأحمد وبقوله يا ابني دي بلدنا اللي عايشين وهنموت فيه".

خصم من الضرائب

يشار إلى حكاية اللاعب كانت بدأت بعدما فوجئت بعثة منتخب مصر للمصارعة الموجودة في تونس باختفاء الشاب البالغ من العمر 22 عاماً من مقر إقامة البعثة، وذلك بعد تتويجه بفضية في بطولة إفريقيا للمصارعة.

فقد اكتشفت البعثة غياب اللاعب وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه ليتأكد لاحقا هروبه وسفره إلى فرنسا.

من جانبه، أعلن الاتحاد المصري للمصارعة أنه يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه في هذا الأمر، بما يضمن استمرارية اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية أكدت بوقت سابق أن كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من خصم مبلغ 14 ألف جنيه تحت مسمى "قيمة الضرائب" من مستحقات اللاعب المالية، ما تسبب في غضبه وهروبه، غير صحيح. وأوضحت أن أحمد يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهرياً من اتحاد المصارعة، وأن المستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر، وتم خصم 10% "ضريبة كسب عمل"، بالإضافة إلى 3% "رسم تنمية" طبقاً للوائح وقوانين الدولة.

تعهد من السيسي

جاء ذلك رداً على تصريحات فؤاد بغدودة والد اللاعب التي أكد فيها أن نجله فوجئ بخصم مبلغ 13 ألف جنيه من رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد. وقال إنه يعمل سائقاً على مركبة توكتوك، مضيفاً أن نجله يضطر، نظراً لظروفه المادية الصعبة، لاستعارة أحذية من أصدقائه.

كما أكد أن ليس له أقارب في فرنسا لكي يتوجه إليهم اللاعب، مؤكداً أنه لا يعلم حتى اللحظة مكان اختفائه.

فيما تدخل الرئيس المصري أمس لإعادة اللاعب، حيث وجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة بغدودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.