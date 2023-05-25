اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جثة تعبيرية

لغز العثور على جثة شاب سوداني في الشارع بالقاهرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فوجئ أهالي منطقة السلام في العاصمة المصرية، أمس الأربعاء، بجثة شاب ملقاة وسط الشارع، وأبلغوا الأجهزة الأمنية التي اكتشفت أن الجثة لشاب سوداني.

فيديو ينتشر كالنار لحريق بالدفاع الروسية.. ونفي يثير بلبلة! العرب والعالم فيديو ينتشر كالنار لحريق بالدفاع الروسية.. ونفي يثير بلبلة!

ففي تفاصيل القصة، تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب، أسفل عقار في منطقة السلام.

مادة اعلانية

على الفور، انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وعثر على جثة شاب سوداني يدعى "نيبجيو.م" يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور متفرقة ونزيف خارجي إثر سقوطه من علو.

ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال الجيران، لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه أو تخلص الشاب من حياته.

إلى هذا، نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم للواقعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط