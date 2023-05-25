لغز العثور على جثة شاب سوداني في الشارع بالقاهرة

فوجئ أهالي منطقة السلام في العاصمة المصرية، أمس الأربعاء، بجثة شاب ملقاة وسط الشارع، وأبلغوا الأجهزة الأمنية التي اكتشفت أن الجثة لشاب سوداني.

ففي تفاصيل القصة، تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب، أسفل عقار في منطقة السلام.

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على الفور، انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وعثر على جثة شاب سوداني يدعى "نيبجيو.م" يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور متفرقة ونزيف خارجي إثر سقوطه من علو.

ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال الجيران، لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه أو تخلص الشاب من حياته.

إلى هذا، نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم للواقعة.