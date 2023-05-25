تعويم سفينة جانحة في قناة السويس.. الهيئة تكشف التفاصيل

نجحت جهود الإنقاذ البحري، اليوم الخميس، في سحب سفينة الشحن المتعطلة في المجرى الملاحي وتعويمها في قناة السويس.
وقامت قاطرات الإنقاذ بإخراج السفينة من الممر الملاحي بالقطاع الجنوبي للقناة على منطقة غاطس السويس، تمهيدا لإصلاح العطل المفاجئ الذي أصاب ماكينات السفينة.
وكانت قناة السويس قد أعلنت جنوح سفينة بالمجرى الملاحي للقناة صباح اليوم.
من جهته، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع XIN HAI TONG 23 وذلك خلال عبورها القناة، ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.
وأضاف أن طول السفينة التي ترفع علم هونغ كونغ يبلغ 190مترا، وعرضها 32 مترا، وحمولتها 34 ألف طن.
كما أوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلو متر 157 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة.
وكشف أن القاطرات الثلاث شملت كلا من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طن والقاطرات السويس1 والسويس2 بقوة شد 75 طنا لكل منهما لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي، مشيرا إلى أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات
وقال إنه وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها.
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