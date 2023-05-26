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عريس وعروس طنطا
عروس طنطا وعريسها القاتل

رفضه القاضي.. طلب غريب لعريس طنطا قبل الحكم بإعدامه

دبي - العربية.نت
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قبيل أن تقرر محكمة مصرية، أمس الخميس، إحالة أوراق "عريس طنطا" للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، طلب المتهم من القاضي التحدث والدفاع عن نفسه، لكن القاضي رفض الحديث بدون إذن لحين سماع الدفاع.

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مبررات غريبة

وشكك أيمن الشبيني، محامي أسرة عروس طنطا، في مبررات المتهم لارتكاب جريمته بالقتل.

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وقال الشبيني خلال ثاني جلسات محاكمة المتهم، إن يومين من الزفاف ليسا وقتا كافيا حتى يصل الزوج لهذه المرحلة من الحقد والكراهية، التي نفذ بها الجريمة والطريقة التي سدد بها الطعنات للمجني عليها.

تفريغ الكاميرات

وأضاف أنه يطالب بكشف المبررات الحقيقة وراء ارتكاب الجريمة وتفريغ الهواتف المحمولة والكاميرات المحيطة بالمنزل لكشف آخر الزيارات التي تلقاها العروسان.

عروس طنطا
عروس طنطا

من جهة أخرى، قال أحمد خالد، محامي المتهم، إنه رغم اعتراف المتهم بالجريمة فإنه لم يقصد إزهاق روح زوجته فقد انتابته حالة نفسية من تكرار رفض عروسه إعطاءه حقوقه الشرعية، وكانت معظم طعناته للضحية طعنات سطحية تعبر عن غضبه.

إحالة أوراقه للمفتي

وكانت نيابة مركز طنطا أحالت محمد المرسي، المتهم بقتل زوجته داخل عش الزوجية بعزبة داود بقرية نيفا بمركز طنطا، إلى محكمة الجنايات، بعدما طعنها حتى الموت.

وأمس الخميس، قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، إحالة أوراق المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بعريس طنطا لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

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