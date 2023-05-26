لا يعرف أحداً بفرنسا.. والد المصارع المصري المختفي يكشف

مازالت قصة، أحمد فؤاد بغدودة، لاعب المصارعة المصري الهارب من بعثة منتخب بلاده في تونس تتفاعل وتشهد تطورات جديدة.

فبعد توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم رعاية متخصصة للاعب والتكفل به، استقبلت رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، فؤاد بغدودة والد اللاعب، وناقشت معه تفاصيل هذا البرنامج المقدم لابنه.

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فيما أبدى الأب سعادته وامتنانه لمبادرة السيسي، وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" اليوم الجمعة إنه يترقب أي اتصال هاتفي من ابنه للاطمئنان عليه ومعرفة مصيره.

كما أكد أنه يمكث ساعات بجوار الهاتف على أمل أن يستقبل اتصالا يطمئنه على مكان ابنه وكيف يعيش. وشدد على أنه ما إن يتصل به سيخبره بتدخل السيسي لرعايته حتى يعود لبلاده دون خوف أو تردد.



لم يخطط للهرب

إلى ذلك، نفى والد اللاعب العشريني معرفته بوجود نية مسبقة أو تخطيط لهروب ابنه من مصر، مؤكدا أنه لا يوجد أب يتمنى غياب ابنه عن أسرته، خاصة إذا كان في سن صغيرة ويحتاج لمن يتولى رعايته والاهتمام به.

وحول ما تردد عن هروب اللاعب لفرنسا، قال الأب" ليس لدينا أقارب في فرنسا حتى يتوجه إليهم، ولم يسبق أن تلقى ابني اتصالات تنبئ بالترتيب لرحيله إلى فرنسا أو غيرها"، مؤكدا أنه لا يعلم حتى الآن تفاصيل ما جرى في تونس.

كما أكد الوالد المتعب أنه يعيش في كابوس منذ رحيل ولده.

يشار إلى أن قصة أحمد فؤاد كانت تفجرت قبل أيام على مواقع التواصل في مصر، بعدما أعلن عن اختفاء لاعب المنتخب المصري للمصارعة، والذي يبلغ 22 عامًا من مقر إقامة البعثة في تونس، إثر تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة.

واكتشفت البعثة غياب اللاعب واختفاءه، وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه.

فيما أكد أعضاء من البعثة أن أحمد هرب إلى فرنسا، بالتزامن مع أنباء حول غضبه من فرض ضرائب عليه، ليتبين لاحقا ألا صحة للموضوع.