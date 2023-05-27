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من الحادث

انفصل مقعد اللعبة عن الحامل.. حادث مروع في مدينة ملاهٍ مصرية

القاهرة - العربية.نت
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في حادث مأساوي، أصيب 6 أشخاص بينهم أطفال إثر سقوط إحدى الألعاب داخل مدينة ملاهٍ شهيرة في الإسكندرية شمال مصر.

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فقد فوجئ رواد منطقة ألعاب في منطقة سموحة بالإسكندرية، بسقوط مفاجئ لإحدى الألعاب المخصصة لمن تخطت أعمارهم الـ10 أعوام، ما تسبب في وقوع إصابات بعضها خطيرة وتم نقل المصابين للمستشفيات.

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طوق أمني

وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا بالحادث، فوجّه سيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ.

كما تم فرض طوق أمني حول موقع سقوط اللعبة.

وتبين من الفحص أنه أثناء استقلال 6 أشخاص للعبة الدوارة انفصل المقعد الخاص بها عن العمود الحامل، ما أدى لسقوطهم وإصابتهم.

تحقيق فوري

من جانبها ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على المدير المسؤول وعدد من معاونيه للتحقيق معهم.

إلى ذلك، انتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته، وأمر بندب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.

كما طلب ملف الملاهي للاطلاع على التراخيص، ومعرفة وبيان مدى اتباع تعليمات السلامة المهنية والأمن الصناعي.

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