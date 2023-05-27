مسجد باسم "شنودة" في قرية مصرية يثير ضجة واسعة

أثار اسم مسجد افتتح أمس الجمعة في قرية مصرية بمحافظة البحيرة شمال البلاد، جدلا كبيرا، بعدما أطلق عليه اسم "مسجد شنودة" وهو اسم متداول بين الأقباط وليس المسلمين.

مسجد عزبة شنودة

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة دمنهور بالمحافظة افتتاح عدة مساجد بمدن وقرى مراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية، مضيفة أنه ومن ضمن تلك المساجد تم افتتاح وإقامة شعائر صلاة الجمعة من داخل مسجد شنودة بعزبة شنودة التابعة لقرية نديبة.

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وأضافت أن المسجد مقام على مساحة 150 مترا وبتكلفة إجمالية بلغت مليون و ٢٠٠ ألف جنيه بالجهود الذاتية.

مطالبات بتغيير الاسم

وأثار اسم المسجد جدلا كبيرا على مواقع التواصل، وطالب العديد من النشطاء والمغردين بتغيير الاسم، منعا وتجنبا لأي حساسيات دينية.

من جانبها كشفت وزارة الأوقاف حقيقة الأمر، وأوضحت أن المسجد مقام في عزبة بهذا الاسم، ويرتبط سكانها من الأقباط والمسلمين بعلاقة حب ومودة كبيرة جعلتهم يصرون على أن يطلق اسم عزبتهم على المسجد، ولكن حدث خطأ في اللافتة واللوحة وسقط منها كلمة عزبة.

مسجد عباد الرحمن

وفي فيديو بثه على صفحته على "فيسبوك" قال أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن سكان القرية تجمعهم علاقات طيبة ومسجد العزبة مقام ضمن 19 مسجدا تفتتحهم وزارة الأوقاف الأسبوع الجاري.

كما أضاف أن اسم المسجد الحقيقي هو "عباد الرحمن" وأصر أهالي القرية على أن يكون الاسم مرتبطا بعزبتهم، وبعد التواصل معهم، وإقناعهم، تم العودة للاسم الأصلي وهو عباد الرحمن.