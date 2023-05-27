"تحية هتلر" تورط نجم الأهلي المصري.. ما مصيره المتوقع؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد احتفالية اللاعب محمد مجدي قفشه بهدفه في مرمي نادي طلائع الجيش ضمن الأسبوع الـ22 في الدوري المصري، وهو احتفال يشبه "التحية النازية".

"لا يعرف هتلر"

وانتشرت على مواقع التواصل صورة "قفشه"، فيما سخر الكثير من تصرف لاعب الأهلي مشيرين إلى أنه "لا يعرف من هو هتلر أساسا"، حتى يلقي التحية النازية.

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وأثارت التحية مخاوف جمهور الأهلي مستحضرين، حادثة مشابهة في الدوري اليوناني تعود لعام 2013 للاعب يدعى جيورجيوس كاتيديس، وتداولوا معلومة تفيد بأن الفيفا أوقف اللاعب اليوناني مدى الحياة لقيامه بأداء التحية النازية داخل الملعب.

مصير لاعب يوناني أدى نفس التحية

لكن الحقيقة أن الفيفا لم يعاقب اللاعب اليوناني كاتيديس، وتعود الواقعة لعام 2013 حين كان كاتيديس يلعب في صفوف فريق أيك أثينا وفي مباراة بتاريخ 16 مارس 2013، التقى فريقه بفريق فيريا، وبعد إحرازه لهدف احتفل بإلقائه التحية النازية للجمهور، حينها قوبل تصرفه بإدانة واسعة في اليونان.

وأعلن اللاعب حينها الجمهور أنه لم يكن على دراية بدلالات الإشارة، الأمر ذاته أكده مدربه أنه ليس لديه فكرة بالسياسة.

عقوبة مدى الحياة

مع ذلك، صوت الاتحاد اليوناني لكرة القدم بالإجماع لمنع كاتيديس مدى الحياة من جميع المنتخبات الوطنية اليونانية كما تم تغريمه، علاوة على ذلك، تم إيقافه من قبل "أيك أثينا" اليوناني لنهاية الموسم.

ولم تنته مسيرة اللاعب حتى الآن لكنه منع من اللعب لمنتخب بلاده. ويلعب كاتيديس حاليا في نادي بالدرجة الثانية اليوناني.