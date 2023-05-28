انفجر أحد إطاراتها.. طائرة مصرية تتعرض لحادث أثناء هبوطها

نجح قائد طائرة مصرية في الهبوط بسلام في مطار جدة الدولي بعد انفجار أحد إطارات الطائرة أثناء عملية الهبوط التدريجي.

وقال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، إنه أثناء هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي، تعرض أحد إطارات الطائرة إلي الانفجار.

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وأضاف المصدر، أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بسلام على المدرج، كما تم إنزال جميع الركاب بأمان إلى صالة الوصول، ولا توجد أي إصابات.

وأوضح المصدر، أنه جار حاليا فحص جسم الطائرة استعدادا لبدء إجراءات الصيانة والأعمال الفنية اللازمة