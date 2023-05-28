مصر: استقبال أكثر من 95 ألف نازح سوداني.. وخدمات بالمنافذ للفارين

أعلنت مصر استقبال أكثر 95 ألف نازح سوداني منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحتى الآن.

وكشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الأحد خلال تفقده معبر قسطل البري بين البلدين أن المعبر يستقبل يوميا نحو 3 آلاف نازح سوداني، ويتم توفير الأتوبيسات والحافلات لنقل الوافدين لمحطة السكك الحديدية أو موقف الأقاليم للتوجه إلى الأماكن التى يرغبون بالإقامة فيها، مضيفا أنه تم إضاءة المرسى الشرقي بحجر الشمس بمنفذ قسطل، وأيضاً المسار الملاحي بالكامل لتشغيل العبارات النيلية سواء التابعة للوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل أو عبارات القوات المسلحة ليلاً ونهاراً لنقل الوافدين من السودان.



اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يتفقد معبر قسطل البري بين البلدين

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وقال محافظ أسوان إنه يتم توقيع الكشف الظاهري على الوافدين في عيادات الحجر الصحي، والكشف عن أي أمراض معدية، مع زيادة عدد العيادات المتنقلة في منافذ الوصول، مشيرا إلى أنه تم الدفع بكميات من أدوية الطوارئ، وفريق من الجامبيا بكل منفذ لرش وتطهير الأتوبيسات القادمة، وتجهيز عيادة أمراض غير سارية، وكذلك تجهيز عيادة المشورة للحوامل والأمهات بكركر ومحطة القطار، فضلاً عن تقديم الدعم النفسي.



يشار إلى أن مصر كانت قد أعلنت أنها تواصل جهودها لنقل الرعايا المصريين والأجانب من السودان نظرا لظروف الحرب الدائرة هناك واستقبال السودانيين النازحين والفارين من جحيم الحرب.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومته بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وتوفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان.