السيسي وأردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الاثنين، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قررا البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي وأردوغان أكدا خلال اتصال هاتفي "على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين".

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وأشار البيان إلى أن السيسي هنأ أردوغان خلال الاتصال بفوزه في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري العاصمة التركية أنقرة، في 13 إبريل الماضي، ، تلبيةً لدعوة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وجاءت الزيارة استكمالاً للمباحثات التي أجريت خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة في شهر مارس الماضي، وتمحورت المحادثات بين القاهرة وأنقرة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

والشهر الماضي لمحت أنقرة إلى احتمال إحراز تقدم فيما يتعلق بعودة سفيري كلا البلدين لمباشرة أعمالهما بعد قطع العلاقات قبل عشر سنوات.

وزار جاويش أوغلو القاهرة الشهر الماضي بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

كما زار شكري تركيا في نهاية فبراير للتعبير عن تضامن مصر بعد الزلزال المدمر والهزات اللاحقة له التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.