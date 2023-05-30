السيسي يشهد اختبارات المتقدمين لوظائف في التعليم

في لافتة تهدف لاختيار أفضل العناصر والتأكيد على أهمية دور المعلم، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جانباً من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتجرى الاختبارات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وبعدها يتم اجتياز المقبولين فترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.

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قبل ذلك، كشفت الرئاسة المصرية تفاصيل وسبب حضور السيسي لتلك الاختبارات حيث أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئيس، أن الرئيس يهدف لإجراء مع المتقدمين، للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها، والجهود الجارية لتحقيق التنمية في جميع القطاعات بالدولة.

وأضاف أن الرئيس أكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، مشيرا إلى أن ذلك يهدف لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً وعلى جميع الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للشعب المصري.