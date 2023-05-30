حكم جديد ضد مرتضى منصور.. الحبس 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، 3 شهور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في قضية جديدة.

حبس وغرامة

كما تضمن الحكم تغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت، و10 آلاف جنيه كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين التقدم باستئناف على الحكم، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

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وكانت النيابة العامة قد أحالت مرتضى للمحاكمة لمعاقبته وفقا لـ6 مواد بقانون العقوبات ومادة بقانون تنظيم الاتصالات، بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي محمود الخطيب.

السب العلني

ووجهت النيابة لمنصور أنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم العجوزة، قذف علناً المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب.

كما أسندت النيابة لرئيس نادي الزمالك السابق بأنه سب علناً الخطيب، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، عبر مداخلة تلفونية في قناة فضائية.

سوء استخدام أجهزة الاتصالات

أما في الاتهام الثالث، فقد وجهت النيابة لمنصور أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.