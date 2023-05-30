هدم مقابر تاريخية وأثرية.. حكومة مصر ترد على نجل مبارك

نفت الحكومة المصرية رسمياً، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول هدم مقابر أثرية أو ما بها من أشكال وزخارف معمارية متميزة.

مجلس الوزراء يرد

ففي بيان أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ردا على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها منشور لعلاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية وتاريخية، نفى المركز تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.

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وأضاف أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً، مُؤكداً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

"لا يمكن هدم المقابر الأثرية"

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار لـ"العربية.نت " أنه لا يمكن هدم قبر أثري وتاريخي بأي حال من الأحوال وما يتردد في هذا الصدر عار تماما من الصحة، مضيفا أن قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار وبالتعاون مع وزارة الأوقاف يقوم بدراسة كل مقبرة يشتبه في أثريتها، وعند التأكد من أنها ذو شكل أو طبيعة متميزة تقوم وزارة الأوقاف بتسليمها لوزارة السياحة والآثار لنقلها ووضعها بمخازن الوزارة للحفاظ عليها دون تلف أو تدمير لها.

الحكومة تعتزم تعويض أصحاب المقابر التى يتم هدمها بأخرى بديلة بمناطق أخرى! بعض هذه المناطق و التى يتم إزالتها هى مناطق تاريخية و تعتبر تراث

وتاريخ تحتوى على

تحف معمارية و قباب

ضريحية جميلة وشواهد رخامية عليها نقوش قديمة لا تقدر بثمن تعود الى مئات السنين ، فالموضوع ليس موضوع… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 29, 2023

وكانت تغريدات وتدوينات عديدة على مواقع التواصل وحسابات خاصة تابعة لجماعة الإخوان، قد تداولت ما يفيد اعتزام الحكومة هدم مقابر وتاريخية وأثرية لصالح إقامة جسر وطريق.

علاء مبارك يدخل على الخط

وأعرب علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن رفضه لإزالة المقابر التاريخية، مؤكدا عبر تغريدة على صفحته على موقع تويتر، أن هذه المقابر تاريخية وتعتبر تراثا وتحتوي على تحف معمارية.

وأضاف التطوير يجب ألا يأتي على حساب إزالة الرفات، مشيرًا إلى أن بعض هذه المقابر تقع بمناطق لها طابع تاريخي، وبها فنون معمارية نادرة وقيم روحية ورمزية وتحف معمارية، وقباب ضريحية جميلة وشواهد رخامية، عليها نقوش قديمة لا تقدر بثمن وتعود إلى مئات السنين.

شائعات على مواقع التواصل

تزامن ذلك مع شائعات كثيرة انتشرت خلال الأيام الماضية عن إزالة قبر الإمام وَرش، صاحب قراءة ورش عن نافع لقراءة القرآن، التي يبلغ عمرها 1200 عام، ومقبرة الأديب يحيى حقي، وهدم مقبرة الإمام العز بن عبد السلام والشاعر محمود سامي البارودي.

يشار إلى أن محور صلاح سالم الذي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه وفق خطة تطوير الحركة المرورية في القاهرة الكبرى يهدف لتخفيف الزحام والتكدس المروري ويربط شرق وغرب القاهرة، كما يسهل حركة المواطنين في الوصول إلى القاهرة الجديدة بداية من كوبرى السيدة عائشة، وبشكل مواز لطريق صلاح سالم الذي يقع شرق القاهرة.