بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تعين مندوباً دائماً لدى الجامعة العربية

بعد غياب فاق العقد من الزمان، عينت سوريا مندوباً لها بالجامعة العربية ورئيسا لبعثتها الدبلوماسية في مصر.

وتم تعيين السفير حسام الدين آلا مندوباً دائماً لسوريا لدى الجامعة العربية ورئيسا للبعثة الدبلوماسية في القاهرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سورية.

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ويأتي تعيين آلا، بعد شهر من قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها وعودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة، بعد مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الأخيرة بجدة بالسعودية، بعد غياب دام 12 عاما إثر قرار تعليق عضويتها.

وشغل السفير آلا، منصب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لمدة ثماني سنوات، كما شغل منصب سفير سوريا لدى الفاتيكان، وسفيرا لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد زار مصر أول أبريل/نيسان الماضي في زيارة رسمية لأول مرة بعد غياب دام 12 عاما، حيث بحث مع سامح شكري وزير الخارجية المصري سبل التعاون والتنسيق وإعادة العلاقات.

وأكد وزير الخارجية المصري لنظيره السوري دعم بلاده الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت.