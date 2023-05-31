شاهد.. حريق هائل يلتهم محال ومنازل بمحافظة مصرية

شهدت مدينة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان المصرية اليوم الأربعاء، حريقاً هائلاً نشب في عدد من المحلات التجارية بشارع بورسعيد.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء إلى شارع الأحذية للسيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد المحال التجارية وامتد بشكل كبير إلى المنطقة المجاورة، والقريبة من محطة القطار بالمدينة.

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وانتشرت النيران داخل الشارع بأكمله، حتى تسببت في احتراق 5 شقق سكنية بإحدى البنايات السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق حتى الآن عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخلاء المساكن المجاورة للحريق من سكانها، بالإضافة إلى إخلاء البناية السكنية التي وصلت إليها النيران للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أي أضرار.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية الموجودين بها من المواطنين.

وكلف مدير أمن المحافظة، إدارة البحث الجنائى بكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيق.