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عمارة

شاهد.. عمارة غريبة على شكل شاشة تفاجئ المصريين

القاهرة - العربية.نت
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بعرض لا يتعدى المترين وطول 12 طابقاً، أثارت بناية فريدة الشكل في إحدى محافظات مصر، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

صور البناية الكائنة في منتصف ميدان الشهابية أشهر ميادين محافظة دمياط حققت انتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا ووصفت بأنها تشبه شاشة الـ "LCD" نظراً لضآلة عرضها.

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لافتات عديدة لأطباء وعيادات خاصة تغزو واجهتها، في حين يكفي عرض العمارة بالكاد لشرفة واحدة صغيرة، عند رؤيتها أو التقاط صورة لها من زاوية معينة تظهر هكذا، ليبقى التساؤل عن شكلها من الداخل، وكيف لتصميم العمارة أن يكون بهذه الغرابة اللافتة للنظر.

واتضح أن المبنى لا تسكنه أية عائلات، فهو عبارة عن مبنى إداري فقط، ويعد من العمارات المميزة في المنطقة، حسب ما قاله هشام شعبان حارس العقار لـ"العربية.نت"، لافتا إلى أن مساحات الشقق تتراوح بين 60 و80 مترا وأن الطابق الواحد به 6 شقق.

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وأشار شعبان إلى أن البناية أنشئت عام 2011- 2012 معزياً سبب الشكل الغريب للبناية إلى الزاوية التي اتخذت لها حتى تكون بعيدة عن محطة البترول المتاخمة لها حفاظاً على أمنها.

ولم تخلُ التعليقات على صور البناية من روح الفكاهة الممزوجة بالتساؤلات والسخرية في بعض الأحيان، حيث قال أحدهم "التكنولوجيا مش سايبة حاجة".. بينما علق آخر "الناس عايشة في المثلث ده إزاي" وغيرها من التعليقات الأخرى.

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