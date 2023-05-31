مطالبة "نتفيلكس" بـ 2 مليار دولار.. والسبب فيلم "كليوباترا"

حددت محكمة القضاء الإداري في مصر الأحد المقبل لنظر أولى جلسات دعوى تطالب منصة "نتفيلكس" بـ 2 مليار دولار ، كتعويض عن بث فيلم وثائقي عن الملكة "كليوباترا "، ووقف عرض الفيلم.

وأقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين بالمانيا دعوى قضائية لإلزام السلطات المصرية ممثلة في وزير الخارجية المصري، باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد منصة "نتفليكس" وصناع فيلم "كليوباترا" لوقف بث الفيلم، ومطالبة المنصة وصناع الفيلم بدفع ٢ مليار دولار كتعويض للدولة المصرية.

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وقال المحامي لـ"العربية.نت " إن الفيلم تضمن تزييفا للتاريخ واعتداء على التراث الحضاري والثقافي المصري وتزوير الهوية المصرية القديمة.

الهوية المصرية

ودعا عبد السلام المهتمين بالتراث الحضاري المصري وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس وكل الآثاريين بالحضور أمام المحكمة للإدلاء برأيهم العلمي حول ما أثاره الفيلم، مطالبا بتدخل ‏ منظمة اليونسكو للتأكيد على حق مصر في التعويض للأضرار التي لحقت بالهوية المصرية والشخصيات المصرية.

وأتى ذلك ردا على ‏ قيام" نتفليكس" ببث فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا وجسدها بممثلة سمراء على خلاف الحقيقة.

وردت مصر بشكل رسمي على قيام المنصة بعرض الفيلم الذي ظهرت فيه بطلته بملامح أفريقية وبشرة سمراء اللون.

حالة من الرفض

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن الفيلم لاقى حالة من الرفض لتزييفه تاريخ مصر القديم، حيث إن ظهور "كليوباترا" في بهذه الهيئة يتنافى مع أبسط الحقائق التاريخية، وكتابات المؤرخين أمثال بلوتارخوس وديوكاسيوس والذين سجلوا أحداث التاريخ الروماني في مصر في عهد كليوباترا و أكدوا أنها كانت ذات بشرة فاتحة اللون وأنها ذات أصول مقدونية خالصة.

وأشارت الوزارة إلى أن "كليوباترا السابعة" تنحدر من أسرة مقدونية عَريقة حكمت مصر ما يقارب من 300 عام، وأسسها الملك "بطليموس الأول" وهو أحد القادة المقدونيين بجيش "الإسكندر الأكبر" والذي آلت إليه ولاية مصر بعد وفاة "الإسكندر" وأسس الأسرة البطلمية، مضيفة أن دراسات الأنثروبولوجيا البيولوجية ودراسات الحمض النووي التي أُجريت على المومياوات والعظام البشرية المصرية القديمة، أكدت أن المصريين لا يحملون ملامح أفارقة جنوب الصحراء سواء في شكل الجمجمة وعرض الوجنات والأنف واتساعه وتقدم الفك العلوي ولا في الشكل الظاهري للشعر وطول القامة وتوزيع وكثافة شعر الجسد.