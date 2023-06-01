الأمن يكشف تفاصيل نهب "تحويشة العمر" لفنان مصري شهير

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل تعرض الفنان المصري صبري عبد المنعم لعملية احتيال ونصب أدت لضياع "تحويشة عمره" أي كل أمواله البالغة مليوني جنيه، والاستيلاء على شقته بمنطقة المقطم في القاهرة.

وتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الفنان صبري عبدالمنعم بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له بالمنطقة، وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة ليقوما ببيعها لشخص آخر، مقابل مبلغ مالي دون أن يحصل الفنان على أي أموال.

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وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص"لـ 5 منهم سابقة أعمال جنائية، ومن بينهم 4 محبوسون على ذمة قضية "نصب" أخرى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم.

من هو صبري عبد المنعم؟

صبري عبد المنعم من مواليد 23 يوليو 1945، حصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل الفني خلال السبعينيات.

شارك في ما يزيد عن 525 عملا فنيا، و عتبر أكثر من شارك في مسلسلات في تاريخ الدراما المصرية بما يزيد عن 300 مسلسل تلفزيوني، وأكثر من 140 فيلما سينمائيا.

من أشهر أعماله التلفزيونية رأفت الهجان، وحديث الصباح والمساء، وسوق العصر، وأوبرا عايدة، والشهد والدموع، وأبواب المدينة.

الفنان المصري متزوج من سهير ابنة الفنان الكبير الراحل عبد المنعم إبراهيم، ولديه منها ولد وبنت.