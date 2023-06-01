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مصرع مهندسة مصرية سقطت عليها لافتة إعلانات بسبب الرياح

وفاة المهندسة بعد إصابتها بكسور وكدمات ونزيف داخلي حيث لفظت أنفاسها فور وصولها إلى المستشفى

القاهرة - العربية.نت 
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شهدت مدينة العاشر من رمضان شرقي مصر واقعة صادمة، حيث لقيت مهندسة شابة مصرعها إثر سقوط لافتة إعلانية عليها جراء الرياح العاتية والعواصف الترابية التي شهدتها البلاد اليوم الخميس.

وتلقت السلطات بلاغا بوفاة المهندسة رانيا مصطفى إثر تعرضها لحادث سقوط لافتة إعلانات عليها بالقرب من أحد المولات التجارية بجوار جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالشرقية.

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وتبين وفاة المهندسة بعد إصابتها بكسور وكدمات ونزيف داخلي حيث لفظت أنفاسها فور وصولها إلى المستشفى.

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وكانت مدن ومحافظات مصر قد تعرضت اليوم لعواصف ترابية شديدة، ما أثر على حركة مرور السيارات والمواطنين.

وتسببت العاصفة في تراكم الأتربة في الشوارع والمنازل وصعوبة الرؤية وتحطم بعض اللافتات الإعلانية في عدد من المحافظات.

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