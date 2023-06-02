السيسي وقرينته يستقبلان السيدة الأولى الأميركية جيل بايدن

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، التي وصلت إلى القاهرة في زيارة تستمر يومين، قادمة من الأردن، بعد حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين.

ووجهت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي، الشكر للسيدة انتصار السيسي، تشكرها خلالها بعد الترحيب الحار بها في مصر.





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وكتبت جيل بايدن، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا.

وأوضحت السفارة الأميركية في القاهرة، في بيان صحفي، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة جيل بايدن، والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل 4 دول في المنطقة وبدأت في الأردن.

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيلي بايدن، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوة الحسين، بمناسبة عقد قرانهما، الخميس، وسط احتفالات عارمة في الأردن، بحضور ومشاركة العديد من الملوك والرؤساء والمسؤولين من مختلف دول العالم.