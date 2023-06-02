العاصفة الرملية في مصر.. السلطات تطلق تحذيرات وتقدم إرشادات

فيما لا تزال أنباء ما سببته العاصفة الرملية التي اجتاحت مصر، أمس الخميس، وتسببت في وفاة وإصابة العديد من الناس بعدة محافظات تشغل المصريين، أكدت هيئة الأرصاد الجوية في تحذيراتها أن حالة الطقس السيئ مصحوبًا بالعاصفة سيستمر حتى ليل اليوم الجمعة.

وكانت عاصفة ترابية شديدة مصحوبة بضباب وأمطار وعدد من الظواهر الجوية المتباينة سيطرت على المشهد في القاهرة، التي ضربتها موجة طقس سيئ أثرت على حركة المرور.

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رياح ورؤية ضبابية

واتسمت شوارع وأحياء القاهرة، أمس الخميس، بارتباك في حركة المرور وسط رؤية ضبابية ولون ترابي أصفر غطى سماء المدينة طوال اليوم.

وشهدت مدينة العاشر من رمضان شرقي مصر واقعة صادمة، حيث لقيت مهندسة شابة مصرعها إثر سقوط لافتة إعلانية عليها جراء الرياح العاتية والعواصف الترابية التي شهدتها البلاد، هذا فضلاً عن عدة حوادث متفرقة في بعض المحافظات.

ووفقًا لخريطة الأرصاد، ستصل درجة الحرارة العظمى اليوم الجمعة، 41 درجة في البلاد، بينما الصغرى 20 درجة، في حين ستصل الرطوبة إلى 20%، ونسبة تساقط الأمطار 10% على كافة أنحاء البلاد.

وسيصل متوسط سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة الترابية 13 كلم في الساعة، إذ تقل سرعتها عن الخميس الذي بلغت فيه سرعة الرياح 23 كلم في الساعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أشارت إلى أن البلاد تتعرض إلى منخفض خماسيني يستمر حتى الجمعة، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

نصائح وإرشادات

وقدمت الأرصاد بعض النصائح التي يفضل اتباعها اليوم وغدا مثل:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا.

2-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

3-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

4-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.