لا إصابات أو وفيات.. خروج قطار عن مساره في مصر

شهدت محافظة الإسماعيلية، شرق مصر، خروج قطار عن مساره بقضبان السكك الحديدية بقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة دون إصابات أو وفيات.

وتلقت السلطات بلاغا بخروج عربتي ركاب من القطار رقم 570 بورسعيد- الإسكندرية عن مسارهما بمنطقة قرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب، وعلى الفور أمر محافظ الإسماعيلية بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ الركاب.

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ودفعت السلطات بعربات الإسعاف لموقع الحادث وإخطار الحماية المدنية التي دفعت بعربات إطفاء للتأمين.

من جانبها قررت هيئة السكة الحديد تخصيص قطار بديل لاستكمال رحلة الركاب، فيما تقرر فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.



