بتكليف من السيسي.. وزير خارجية مصر يشارك في حفل تنصيب أردوغان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه، اليوم السبت، إلى أنقرة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمثيل مصر في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال بيان للخارجية المصرية، إن مشاركة شكري في حفل التنصيب تأتي في إطار "التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصري والتركي".

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وفاز أردوغان بفترة رئاسية جديدة خلال جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية مؤخرا.

وقالت الرئاسة المصرية، الاثنين الماضي، إن السيسي وأردوغان قررا البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي وأردوغان أكدا خلال اتصال هاتفي "على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين".

وأشار البيان إلى أن السيسي هنأ أردوغان خلال الاتصال بفوزه في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

وزار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، العاصمة التركية أنقرة، في 13 أبريل الماضي، تلبيةً لدعوة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وجاءت الزيارة استكمالاً للمباحثات التي أجريت خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة في شهر مارس الماضي، وتمحورت المحادثات بين القاهرة وأنقرة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.