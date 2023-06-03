الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي ثالث في حادث إطلاق النار على الحدود مع مصر
وأفادت مصادر العربية بتبادل الاتصالات المصرية الإسرائيلية لعقد اجتماع أمني عاجل بشأن إطلاق النار على الحدود وتشكيل لجنة مصرية إسرائيلية حول حادث إطلاق النار على الحدود ومنع تكراره
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن ارتفاع قتلى الجنود الإسرائيليين خلال الاشتباكات على الحدود مع مصر في منطقة اللواء الاقليمي فاران إلى 3 قتلى.
وأفادت مصادر العربية بتبادل الاتصالات المصرية الإسرائيلية لعقد اجتماع أمني عاجل بشأن إطلاق النار على الحدود وتشكيل لجنة مصرية إسرائيلية حول حادث إطلاق النار على الحدود ومنع تكراره.
فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ملابسات الحادث الأمني على الحدود مع مصر ونمشط المنطقة.
وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة، أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل أعمال التمشيط في المنطقة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق، وقوع تبادل لإطلاق النار، اليوم، في منطقة قريبة من الحدود مع مصر.
كما كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من اليوم، وقوع حادث أمني على الحدود مع مصر، أسفر عن إصابتين، مشيراً إلى أن ملابسات الحادث قيد التحقيق.
هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحادث وقع بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة.
وقد أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "مشاورات تقييم أمنية" مع قادة الجيش بشأن الاشتباكات على الحدود مع مصر.
من جهته، أكد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" وجود تنسيق بين مصر وإسرائيل منذ اللحظة الأولى للاشتباكات على الحدود.
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