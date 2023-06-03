لتجنب تكرار حادث الحدود.. اتصال بين وزيري دفاع مصر وإسرائيل للتنسيق

أعلن المتحدث العسكري المصري أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قام بإجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لبحث ملابسات حادث الحدود الذي وقع السبت.

وخلال الاتصال تم تقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

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وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن تفاصيل العملية التي جرت على الحدود مع إسرائيل.

وقال إنه فجر اليوم السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

وذكر المتحدث العسكري المصري أنه جارٍ اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن مطلق النار على الجنود الإسرائيليين هو شرطي مصري.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بوقوع حادث أمني على الحدود بين مصر وفلسطين، أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وارتفاع قتلى الجنود الإسرائيليين خلال الاشتباكات على الحدود مع مصر في منطقة اللواء الإقليمي فاران إلى 3 قتلى.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ملابسات الحادث الأمني وتمشيط المنطقة بالتعاون مع الجيش المصري.

وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة، إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل أعمال التمشيط في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق، وقوع تبادل لإطلاق النار، اليوم، في منطقة قريبة من الحدود مع مصر.

وأفاد أن الحادث وقع بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة.

وقد أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، "مشاورات تقييم أمنية" مع قادة الجيش بشأن الاشتباكات على الحدود مع مصر.