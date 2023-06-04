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المصارع المصري بغدودة
المصارع المصري بغدودة

أول تعليق من مصارع مصر المختفي.. "أنا ما هربتش وبحب بلدي"

دبي - العربية.نت
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ما زالت قصة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، تتفاعل وتشهد تطورات جديدة بعد أنباء هروبه من بعثة منتخب بلاده في تونس.

ففي أول تعليق له، أكد بغدودة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، أمس السبت، أنه لم يهرب، قائلا "أنا ماهربتش.. وبحب بلدي".

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كما أضاف:"أنا مش هربان.. أنا بحب مصر واتولدت فيها وهموت فيها".

كما وجه الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعوته للحصول على منحة للتدريب والتأهيل بالأكاديمية الوطنية للتدريب. وقال "بشكر حضرتك على هذه الدعوة، أنا أول ما عرفت إن حضرتك بعتلي الدعوة دي كنت مبسوط جدا..

أغلق هاتفه واختفى

يشار إلى أن قصة أحمد فؤاد كانت تفجرت الاسبوع الماضي على مواقع التواصل في مصر، بعدما أعلن عن اختفاء لاعب المنتخب المصري للمصارعة، والذي يبلغ 22 عاماً من مقر إقامة البعثة في تونس، إثر تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة. واكتشفت البعثة غياب اللاعب واختفاءه، وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه.

لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة (أرشيفية)
لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة (أرشيفية)

فيما أكد أعضاء من البعثة أن أحمد هرب إلى فرنسا، بالتزامن مع أنباء حول غضبه من فرض ضرائب عليه، ليتبين لاحقا أن لا صحة للموضوع.

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