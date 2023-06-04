تعطل ناقلة نفط في قناة السويس.. تفاصيل جهود تعويمها

كشفت مصر، اليوم الأحد، تفاصيل جهود تعويم ناقلة نفط تعطلت في قناة السويس.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن "حركة الملاحة بالقناة انتظمت من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول "SEAVIGOUR وارتباط رباط الناقلة بجراج الكم 17 ترقيم قناة بعد نجاح قطرها بواسطة قاطرات الهيئة".

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وأوضح أنه "بمجرد الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة تم رباط السفينة والدفع بالقاطرات لتبدأ أعمال توصيلها بالسفينة وقطرها"، مشيرا إلى أن العطل حدث في الكيلو 12 ترقيم قناة إلى الكيلو 17 ترقيم.

كما أوضحت الهيئة أن طول الناقلة التي ترفع علم مالطا يبلغ 274مترا، وعرضها 48 مترا، وحمولتها 82 ألف طن، ومن المقرر أن تستأنف السفينة عبورها بالقناة فور إصلاح العطل.

فيما شدد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

يشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأحد عبور 60 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.