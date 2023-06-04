"اتهموني بقتل مراتي".. صاحب صورة "جثة" على دراجة نارية يكشف

أثارت صورة لشاب مصري يحمل خلفه "جثة تظهر منها القدم" على دراجة نارية ضجة في مصر، ليتبين لاحقا أنها "مانيكان"، فقد كشف عامل التوصيل ويدعى محمد مقيم بقرية أولاد موسى التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تفاصيل تعرضه للضرر المهني، بعدما التقط له أحد الأشخاص صورة وهو يقود دراجة نارية "موتوسيكل" يحمل خلفه كيس "شوال" تظهر منه قدم.

عامل ديلفري

وقال إنه يعمل بإحدى شركات نقل الركاب الشهيرة بمحافظة القاهرة، موضحًا أنه أثناء عمله تلقى طلبا من خلال التطبيق الخاص بالشركة لنقل "مانيكان" ملابس، وفق ما نقل عنه موقع "القاهرة 24".

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كما أشار إلى أنه فوجئ بعد ذلك بصورة التقطها أحد الأشخاص له أثناء سيره على طريق الدائري، مضيفا "لم أعرف الضجة التي تسببت فيها الصورة إلا بعد يومين".

تعرض للمساءلة

ولفت إلى أنه تعرض لأضرار بسبب انتشار هذه الصورة على مواقع التواصل، مؤكدا أنه تعرض للمساءلة القانونية "وناس قالوا عليا إني قاتل مراتي وبتاجر في الأعضاء وحالتي النفسية تعبت وشغلي واقف من وقتها".

يشار إلى أن تلك الصورة قد تسببت في ضجة على مواقع التواصل في مصر، لكن معظم الذين علقوا على الصورة فطنوا من البداية إلى أنها لمانيكان وليست جثة.