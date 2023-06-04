"مهووس بالتصوير".. تفاصيل بقضية طبيب الفيديوهات الإباحية

بدأت النيابة المصرية إجراء تحقيقات موسعة في واقعة اتهام طبيب أمراض نساء وتوليد بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، بمساومة النساء على إجراء عمليات إجهاض لهن مقابل ممارسة الرذيلة معهن في عيادته الخاصة.

"مهووس بالتصوير"

وقال محامي الطبيب المتهم إن "موكله مهووس بالتصوير ويعشقه، ولا يوجد بالصور أو الفيديوهات شيء يدينه، كما لا يوجد أي فيديوهات تثبت أنه مارس علاقات غير أخلاقية"، وفق ما نقل عنه موقع "القاهرة 24".

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وأضاف "موكلي يعاني من أمراض في القلب تطورت إلى مشاكل في الذكورة ولا يستطيع ممارسة أي علاقة غير أخلاقية"، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب لجهات التحقيق يطالب فيه بالكشف على المتهم وعرضه على طبيب أمراض نفسية وعصبية".

ابتزاز جنسي

وكانت قد حررت سيدة محضرا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في منطقة شبرا بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب.

فيما كشفت التحريات الأولية أن "طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات مقابل المال، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك".

وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.