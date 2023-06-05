إسرائيل تسلم مصر جثمان الجندي منفذ إطلاق النار على الحدود

أفاد مراسل العربية، اليوم الاثنين، بأن تل أبيب سلمت القاهرة جثمان الجندي المصري منفذ عملية إطلاق النار على الحدود.

إلى هذا، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي المصري اسمه محمد صلاح إبراهيم، يبلغ من العمر 22 عاما.

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تفاصيل عن أسرته

ويقيم الجندي المصري مع أسرته المكونة من والدته وشقيقين في شقة بمنطقة عين شمس شرق القاهرة، وكان يعمل فني ألوميتال ونجارا للإنفاق على أسرته بعد وفاة والده في حادث سير، فضلا عن أنه لم يكمل تعليمه واكتفى بالحصول على الشهادة الإعدادية.

قتل 3 إسرائيليين

وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن تفاصيل العملية التي جرت على الحدود مع إسرائيل، حيث قال إنه فجر يوم السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 من الجنود الإسرائيليين وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

تحقيق مشترك

وأضاف أنه جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في ملابسات الحادث بالتعاون مع الجيش المصري.