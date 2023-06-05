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البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

التهاب بالعصب السابع.. البابا تواضروس يتعرض لوعكة صحية

دبي - العربية.نت
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تعرض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأحد، لوعكة صحية طارئة استلزمت خضوعه لفحوصات طبية.

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وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية في مصر أن "البابا تواضروس الثاني صلى قداس عيد حلول الروح القدس صباح الأحد، في كنج مريوط بالإسكندرية، ثم تعرض بعد ذلك لوعكة صحية طارئة".

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وأضاف أنه "أجريت للبابا فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي".

كما أضاف البيان أنه "سيتم تأجيل أي اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا".

من جهته، وصف القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الوعكة الصحية التي تعرض لها البابا تواضروس، بأنها بسيطة ومنتشرة. وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

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