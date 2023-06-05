تفاصيل المرحلة الأولى من التحقيق بحادث الحدود بين مصر وإسرائيل

أفادت مصادر العربية والحدث، اليوم الاثنين، باتفاق بين مصر وإسرائيل على عقد اجتماع أمني بعد حادثة مقتل 3 وإصابة 5 إسرائيليين والجندي المصري محمد صلاح إبراهيم على الحدود.

انتهاء المرحلة الأولى من التحقيقات

كما أفادت بأن فريقا أمنيا مصريا أنهى المرحلة الأولى من التحقيقات بحادثة الحدود مع إسرائيل.

مادة اعلانية

ولفتت المصادر إلى طلب إسرائيل بتغيير الأفراد المكلفين بتأمين الخدمات الحدودية، كل 3 شهور، مشيرة إلى الاتفاق مبدئيا على تشكيل مكتب اتصال دائم في هذه المنطقة للتنسيق بشكل شبه يومي.

آخر مكالمة مع أسرته

فيما قررت مصر تسيير دوريات راكبة في هذه المنطقة كل 6 ساعات خلال الأسابيع المقبلة للقيام بعمليات تمشيط، وفق المصادر.

كما أكدت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت أن فرد الأمن المصري تحدث مع عدد من أفراد أسرته قبل الذهاب لخدمته يوم الحادث، وأبلغهم أنه سيحصل على إجازة في منتصف يونيو، مؤكدا لهم أن أموره بخير.

إسرائيل تطلب تقريرا عن التحقيق مع أسرته

وطلبت تل أبيب من القاهرة تقريرا مفصلا عن التحقيق مع أسرة فرد الأمن والمقربين منه، وفق ما قالت مصادر مصرية للعربية والحدث.

إلى هذا، انتهت اليوم الاثنين، أسرة الجندي المصري من دفن جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة القليوبية شمال مصر.

وجرت مراسم الدفن بحضور عدد محدود جداً من أفراد العائلة، في مقابر الأسرة بقرية العمار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وسط امتناع الأقارب عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام المحلية أو العربية.

"ثغرة أمنية خطيرة"

أتى ذلك، بعد أن كُشف اسم الجندي البالغ من العمر 22 عاماً، ألا وهو محمد صلاح إبراهيم، بالإضافة إلى صور له أخذت في الغالب من حسابه على فيسبوك.

وأثار هذا الحادث موجة انتقادات في إسرائيل، لاسيما عبر وسائل الإعلام المحلية التي اعتبرت أنه مثل ثغرة أمنية خطيرة.

فيما أكدت الرواية الرسمية المصرية أن رجل الأمن كان يلاحق عددا من مهربي المخدرات، فاخترق الحدود الإسرائيلية، وجرى عندها تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتله و3 جنود إسرائيليين آخرين.