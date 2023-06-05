كاميرا تكشف جريمة اعتداء وقتل طفل.. ودفنه تحت الخرسانة بمصر

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، تفاصيل مقتل الطفل مروان على يد جاره 16 سنة في المرج.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج في القاهرة بلاغا من والد الطفل مروان سيد، البالغ من العمر 10 سنوات، وبينت التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة جاره المراهق.

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"عاد المتهم بمفرده"

وقالت والدة الضحية إنها سمحت لابنها بالذهاب لحفل زفاف أحد الجيران بصحبة المتهم لأنهما جيران، مضيفة أن طفلها تأخر في العودة إلى المنزل، فارتابت في الأمر بعدما عاد المتهم بمفرده.

كما أضافت أنهم لاحظوا قدوم المتهم وبه إصابات وخدوش في جسده، فأبلغوا الشرطة، وبينت كاميرات المراقبة أنه وراء ارتكاب الحادث.

كاميرات المراقبة تكشف

فقد كشفت كاميرات المراقبة خروج المتهم من أحد العقارات، وبتفتيشه عثروا على كتلة خرسانية أسفلها يظهر "كوتشي" المجني عليه، حيث رأوه غارقًا في دمائه.

المتهم يعترف

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لسطح العقار، وانهال عليه بالضرب المبرح ثم ضربه بحجر على رأسه فلفظ أنفاسه الأخيرة، وخوفًا من افتضاح أمره، دفنه أسفل صبة خرسانية على السطح.

من جهته، قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل المجني عليه.