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صورة تعبيرية ذبح سكين

"ساعدوه فخان العيش والملح".. قصة مصري ذبح 3 من أبناء بلده بالخارج

دبي - العربية.نت
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بعد ضبطه في مطار القاهرة، قررت نيابة شرق العاصمة المصرية، اليوم الاثنين، حبس المتهم بقتل 3 أشخاص في الخارج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أسكنوه معهم دون مقابل

في التفاصيل، أقدم شاب مصري على قتل ثلاثة من أبناء بلده في إحدي الدول العربية، وذلك بعدما سمحوا له بمرافقتهم داخل مسكنهم لعدم وجود أي إيواء له لحين إيجاد عمل.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم، ترصد لزملائه الثلاثة، واستولى على أموالهم ثم ذبحهم، وحجز تذكرة للعودة إلى مصر ليهرب من جريمته.

الكاميرات كشفت الجريمة

لكن بعد هروبه بفترة زمنية قليلة، وصل إلى محل السكن شقيق أحد المجني عليهم ليكتشف أن الثلاثة غارقين في دمائهم.

فسارع بإبلاغ الجهات المعنية في البلد الخليجي، التي هرعت لتفريغ الكاميرات، فاكتشفت أن مرتكب الجريمة هو رابع كان يقطن معهم.

جرى التنسيق مع الإنتربول والسلطات المصرية وتم القبض على المتهم بمطار القاهرة الدولي.

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