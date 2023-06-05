عمره 23 عاماً.. أول صورة للجندي المصري منفذ عملية الحدود

نشرت حسابات إسرائيلية وفلسطينية نقلا عن مواقع عبرية أول صورة للجندي المصري منفذ عملية الحدود المصرية الإسرائيلية، والتي وقعت يوم السبت وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيلين وإصابة إثنين آخرين.

وتبين أن الجندي يدعى محمد صلاح إبراهيم يبلغ من العمر 23 عاماً، وكان يخدم عسكريا في منطقة سيناء، فيما كشف مغردون أن أصدقائه كانوا يلقبونه بالرسام لهوايته في الرسم، وكان محبوبا بين زملائه ومعارفه ، مؤكدين أن خدمته العسكرية كانت ستنتهي قريباً.

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إلى ذلك، من المقرر أن تسلم إسرائيل جثمان المصري لبلاده خلال أيام.

مطاردة.. ومخدرات

وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن تفاصيل العملية التي جرت على الحدود مع إسرائيل، حيث قال إنه فجر يوم أول أمس السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 من الجنود الإسرائيليين وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

كما ذكر المتحدث العسكري المصري أنه جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ملابسات الحادث الأمني وتمشيط المنطقة بالتعاون مع الجيش المصري.

وقد أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "مشاورات تقييم أمنية" مع قادة الجيش بشأن الاشتباكات على الحدود مع مصر.

فيما أعلن المتحدث العسكرى المصري أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع قام بإجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت لبحث ملابسات الحادث

وخلال الاتصال تم تقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.