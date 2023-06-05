"الوضع بقى مرعب".. مصري تنبأ بوفاته في رسالة غريبة

سيطر الحزن على مدينة الأقصر المصرية إثر وفاة شاب بسكتة قلبية مفاجئة أصابته بعد أيام قليلة من كتابته تدوينة حزينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وفيما اعتبر تنبؤا بوفاته، كتب الشاب محمود عبده والبالغ من العمر 25 عاما في تدوينة على صفحتة منذ أيام: الوضع بقى مرعب كل دقيقة والثانية حد يتوفى تعرفه من بعيد أو من قريب كل شوية تلاقي حد منزل خبر وفاة حد عزيز عليه، بجد بقيت خايف خايف على كل اللي بحبهم وحوليا، فلحظة أفقد حد فيهم الموت مبيفرقش مين صغیر ومین کبیر مين بيبني حياته ومین بيحاول ينجح ومين لا.
وأضاف الشاب في تدوينته: خايف دوري أو دور حد قريب مني يبقى اللي جاي، الحياة فعلًا طلعت مش مستاهلة أي حاجة من اللي بنعملها غير إننا نحب بعض ونفضل قريبين من بعض خافوا على بعض محدش عارف مين ماشي أمتى، ممكن تبقى لسه قاعد مع صاحبك وسبته وبعدها بشوية تسمع خبر وفاته ممكن يختفي يومين تلاته سواء زعلان أو مشغول تكتشف إنه في الحقيقة مبقاش عايش.
-
الخطط لا تحب الصخب.. كييف تحيط هجومها المضاد بصمت مطبقيوماً بعد يوم تزداد التكهنات حول الهجوم المضاد الواسع الذي تحضر له القوات الأوكرانية من أجل صد القوات الروسية، وطردها من المناطق شرق البلاد.وفيما أكدت ... العرب والعالم
-
دون جراحة ولا حقن.. شاهد رجلاً عمره 45 عاماً ويبدو في الـ 18من دون جراحة تجميلية ولا حقن "البوتوكس" أو "الفيلر" المتداولة على نطاق واسع يظهر رجل الأعمال وقطب التكنولوجيا، كان برايان، الأربعيني وكأنه شاب بعمر ... صحة
-
الاستماع للأغاني الحزينة مفيد لك.. هل يعقل؟!لا أحد يريد أن يبقى حزيناً، إذاً لماذا نٌحب الاستماع إلى الأغاني الحزينة كثيراً، ولماذا نختارها على الرّغم من تواجد الكثير من الأغاني السعيدة، ولماذا ... صحة