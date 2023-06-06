أثناء جراحة للقلب.. خطأ طبي ينهي حياة وزير مصري

توفي مساء أمس الإثنين الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة المصري الأسبق، إثر خطأ طبي تعرض له خلال إجراء جراحة في القلب.

وكشف مصدر لـ" العربية.نت" ان الوزير الأسبق البالغ من العمر 68 عاما، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة على إثرها لدخول إحدى المستشفيات الخاصة في منطقة مدينة نصر شرق القاهرة لإجراء جراحة عاجلة، مضيفا أن الوزير وخلال إجراء الجراحة تعرض لخطأ طبي أدى لوفاته على الفور.

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من جانبه، نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الحالي الوزير الأسبق ، مؤكدا أنه رحل بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

على مستوى العالم

يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين تولى وزارة الصحة في سبتمبر من العام 2015 واستمر حتى يونيو من العام 2018، وخلفه بعدها الدكتورة هالة زايد .



من مواليد في 8 يونيو في العام 1955، وهو الشهر نفسه الذي توفي فيه ورجل فيه عن منصبه بوزارة الصحة ، وحصل على بكالوريوس الطب في العام 1985، وماجستير العظام في العام 1987، والدكتوراه في العام 1989.

ويعد الدكتور أحمد عماد الدين ضمن أشهر جراحي العظام في مصر، وتولى عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب جامعة عين شمس ، وعين عميدا للكلية بالانتخاب ، وكان وراء إنشاء أول وحدة متخصصة في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي والمريء بالجامعة ، وفي عهده درجت كلية الطب ضمن الـ300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم.