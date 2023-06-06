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تحذير في مصر.. عاصفة جديدة ورمال وأتربة في الطريق

شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث هبت عاصفة هوائية ورملية شديدة في نهاية الأسبوع الماضي

العربية.نت
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حذر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من اقتراب عاصفة جديدة بالبلاد، تبدأ غدا الأربعاء، أي بعد 24 ساعة مقبلة، وذلك بعد أن شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث هبت عاصفة هوائية ورملية شديدة في نهاية الأسبوع الماضي، ما تسبب في وفاة واحدة وعدة إصابات بعدة محافظات مصرية.

وبحسب ما نقلت عنهم وسائل الإعلام المصرية المحلية، يتوقع خبراء الأرصاد بأنه بدءاً من يوم غد الأربعاء ستكون هناك عاصفة رملية جديدة سوف تستمر لثلاثة أيام إلى الجمعة.

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وأشار الخبراء إلى أن هناك منخفضا في الصحراء الغربية سيؤثر على الجميع وأن البلاد في هذه الفترة تشهد أعلى درجات الحرارة. وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع الأربعاء وتزيد يومي الخميس والجمعة، حيث إن درجات الحرارة العظمى فترة النهار على بعض المناطق من الأقصر وأسوان تصل لـ44 درجة مئوية و45 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر منار غانم، إن هناك منخفضا جويا قادم من الصحراء الغربية سيؤدي لزوبعة من الرمال والأتربة، بحسب ما نقل عنها التلفزيون المصري.

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ونصحت بأنه من المهم في هذه الفترة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة حتى لا يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، حيث إن هذه الفترة ستسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم، ومن المهم تناول المرطبات والسوائل وشرب المياه.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بدءا من يوم الأربعاء تبدأ بعض الكتل الهوائية بالمناطق العربية التكون مثيرة للرمال والأتربة، ومع يومي الخميس والجمعة قد تتقدم للمناطق الداخلية.

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