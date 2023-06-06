عواصف ترابية متوقعة تثير مخاوف المصريين.. والسلطات تكشف

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية هبوب عواصف ترابية على البلاد، تبدأ غدا الأربعاء، وستكون في أقصى ذروتها بعد غد الخميس ما أثار مخاوف لدى المصريين.

وأعلنت الهيئة أن البلاد قد تشهد خلال الساعات القليلة القادمة نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تصل إلى حد العاصفة على معظم الأنحاء، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

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وذكرت أنه بداية من غد الأربعاء ستتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، تتسبب في ارتفاع في درجات الحرارة، وستنشط الرياح المثيرة للرمال في الصحراء الغربية، وأقصى غرب البلاد مطروح والسلوم وسيناء، مشيرة إلى أنه بعد غد الخميس سيكون ذروة التأثر بمنخفض جوي خمسيني بالصحراء الغربية.

وأضافت أن فصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية حيث السمة الرئيسية فيه هي أن تكون المنخفضات الجوية السطحية "الخماسينية" تنشط غرب البلاد، ويكون مركزها الصحراء الغربية يصاحبها انخفاض في مستوى الضغط الجوي، مصحوبة بارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تتجه للداخل وتعمل على انخفاض وتدهور في مستوى الرؤية الأفقية.

وذكرت أن الرمال والأتربة المثارة يمكن ـم تحدث أيضا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، موضحة أنه بالنسبة لهذا الوقت من العام يبدأ أيضا الحزام المداري فى الارتفاع، فإذا صاحب ذلك منخفض متعمق في طبقات الجو العليا يساعد ذلك في سحب أو نقل كتلة مدارية رطبة تساعد على تكون السحب الرعدية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.