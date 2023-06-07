دعا لوقف الحرب.. السيسي: 200 ألف سوداني نزحوا لمصر خلال أسابيع

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه خلال الأسابيع الماضية ومنذ اندلاع الحرب في السودان، نزح 200 ألف سوداني إلى الحدود المصرية.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأنغولي، اليوم الأربعاء، شدد الرئيس السيسي على أن الصراع في ليبيا والسودان أثر على مصر بشكل كبير، داعيا إلى استعادة الأمن والسلام في القارة الإفريقية، وإنهاء الصراعات.

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وطالب الرئيس السيسي بوقف إطلاق النار في السودان حقنا للدماء، كما دعا إلى الحوار لتحسين الحياة للأشقاء هناك.

وحول قضية سد النهضة، أكد السيسي أن مصر ملتزمة بمبدأ الحوار والتفاوض، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا ملزما بشأن السد يستند إلى القانون الدولي.

وكان الرئيس المصري قد بدأ أمس، جولة خارجية تشمل زيارة كل من أنغولا وزامبيا وموزمبيق.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن جولة الرئيس في منطقة الجنوب الإفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.