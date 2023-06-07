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عملية الإنقاذ

مصر.. إنقاذ 26 سائحاً غرق مركبهم السياحي في البحر الأحمر

القاهرة –العربية نت 
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تمكنت السلطات المصرية من إنقاذ 26 سائحاً غرق بهم مركب سياحي في البحر الأحمر بمصر.

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وتلقت السلطات بلاغاً بتعرض مركب سياحي، وعلى متنه عشرات السائحين للغرق قبالة سواحل مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء.

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وتبين أن المركب السياحي و يدعى "نيو دريم" كان يقل 26 سائحا من جنسيات مختلفة، تعرض للغرق قبالة سواحل مدينة مرسى علم، بالإضافة إلى 5 أفراد مصريين.

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وتمكنت السلطات من إنقاذ جميع من كانوا على المركب سواء السائحين أو الطاقم، ونُقل السائحون إلى أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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