مصر.. إنقاذ 26 سائحاً غرق مركبهم السياحي في البحر الأحمر

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تمكنت السلطات المصرية من إنقاذ 26 سائحاً غرق بهم مركب سياحي في البحر الأحمر بمصر.
وتلقت السلطات بلاغاً بتعرض مركب سياحي، وعلى متنه عشرات السائحين للغرق قبالة سواحل مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء.
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وتبين أن المركب السياحي و يدعى "نيو دريم" كان يقل 26 سائحا من جنسيات مختلفة، تعرض للغرق قبالة سواحل مدينة مرسى علم، بالإضافة إلى 5 أفراد مصريين.
وتمكنت السلطات من إنقاذ جميع من كانوا على المركب سواء السائحين أو الطاقم، ونُقل السائحون إلى أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.
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