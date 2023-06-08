اصطياد القرش قاتل السائح الروسي في مصر.. لهذا السبب

في جديد واقعة التهام سمكة القرش لسائح روسي في مياه البحر الأحمر، علمت "العربية.نت" أن السلطات المصرية قررت اصطياد الحيوان القاتل لمنع وتجنب قيامه بتكرار الحادث، ولتوفير أقصى درجات الهدوء والأمان والثقة والسلامة للسائحين من محبي ورواد الرحلات البحرية.

كما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فريق العمل المختصين بإدارة حادث الهجوم على السائح بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق أقصى درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى.

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وذكرت وزارة البيئة أنه في ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا، قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها للوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في حوادث سابقة أم لا.

كما أضافت أن فريق العمل المختص بوزارة البيئة وبالتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى نجحت في السيطرة على السمكة المتسببة في الحادث، وتم نقلها للمعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم.

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لحظة هجوم سمكة قرش على سائح في أحد شواطئ الغردقة بمصر !



(متداول) pic.twitter.com/cAObfo97Xy — Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) June 8, 2023

من نوع النمر

وكانت وزارة البيئة المصرية كشفت في وقت سابق، تفاصيل عن الحادث، وقالت إن أعمال الفحص انتهت إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته.

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة.

وقررت الوزارة إيقاف أنشطة السباحة والغوص والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج ابو سومه جنوبا لمدة يومين تبدأ من صباح غد الجمعة بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.

وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من ضبط سمكة القرش قاتلة السائح الروسي في مياه البحر الأحمر.

وكشفت معلومات حصلت عليها " العربية.نت" أنه ورد بلاغ لمديرية الصحة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر يفيد بتعرض سائح روسي شاب يبلغ من العمر 24 عاما لهجوم من سمكة قرش خلال رحلة في الغردقة، فيما أصيب اثنان آخران خلال الحادث.

وتبين وفق المعلومات أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين، وتم استخراج نصف الجثة فيما لا تزال السلطات تبحث عن النصف الآخر.