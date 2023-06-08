التهم سائحاً روسياً وشطره لنصفين.. فيديوهات لاصطياد القرش القاتل

تمكنت السلطات المصرية من ضبط سمكة القرش قاتلة السائح الروسي في مياه البحر الأحمر. وقامت السلطات باصطياد القرش في منقطة بالقرب من شاطئ دريم في مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وكانت سمكة القرش قد التهمت سائحا روسيا في البحر الأحمر جنوب مصر، وأدت لوفاته على الفور.

مادة اعلانية

شطرته لنصفين

وتبين، بحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين، فتم استخراج نصف الجثة، فيما لا تزال السلطات تبحث عن النصف الآخر.

وتوجه مسؤول كبير بمحافظة البحر الأحمر إلى موقع الحادث لتقييم الوضع وتنسيق الجهود للتعامل مع الحادث.

من جانبها، رفعت السلطات بالمحافظة حالة التأهب، باذلة جهوداً مكثفة لمحاولة البحث عن السمكة القاتلة، وتحليل أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة والأمان في المياه البحرية بالمحافظة.

هجوم قبل عام

يذكر أن السلطات المصرية أغلقت قبل عام منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، غداة هجوم لسمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة.

وقال مسؤول صحي مصري، إن المرأة البالغة 68 عاماً، والتي فقدت ساقاً وذراعاً في هجوم سمكة القرش، توفيت بعد فترة وجيزة من إحضارها إلى مستشفى خاص بالغردقة.

كما أردف أن السائحة كانت بالكاد على قيد الحياة عندما تم إيداعها المستشفى، وأن محاولات الطاقم الطبي لإنعاشها باءت بالفشل.

فيما قررت السلطات إغلاق المنطقة لـ3 أيام وحظر جميع "الأنشطة البحرية"، بما فيها الغوص والغطس وركوب الأمواج. وتم منع قوارب الصيد من دخول المياه قبالة الغردقة.

يشار إلى أن هجمات أسماك القرش تعد نادرة نسبياً في هذه المنطقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.