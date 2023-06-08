فيديو غير مناسب للقلوب الضعيفة.. قرش يلتهم سائحاً في مصر

في حادث مأساوي، انقضت سمكة قرش على سائح روسي في البحر الأحمر جنوب مصر والتهمته، ما أدى لوفاته على الفور.

في التفاصيل، ورد بلاغ لمديرية الصحة بالغردقة في محافظة البحر الأحمر يفيد بتعرض سائح روسي يبلغ 24 عاماً لهجوم من سمكة قرش خلال رحلة في الغردقة، فيما أصيب اثنان آخران بالحادث.

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شطرت جسده لنصفين

وتبين، بحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين، فتم استخراج نصف الجثة، فيما لا تزال السلطات تبحث عن النصف الآخر.

وتوجه مسؤول كبير بمحافظة البحر الأحمر إلى موقع الحادث لتقييم الوضع وتنسيق الجهود للتعامل مع الحادث.

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لحظة هجوم سمكة قرش على سائح في أحد شواطئ الغردقة بمصر !



(متداول) pic.twitter.com/cAObfo97Xy — Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) June 8, 2023

من جانبها، رفعت السلطات بالمحافظة حالة التأهب، باذلة جهوداً مكثفة لمحاولة البحث عن السمكة القاتلة، وتحليل أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة والأمان في المياه البحرية بالمحافظة.

هجوم قبل عام

يذكر أن السلطات المصرية أغلقت قبل عام منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، غداة هجوم لسمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة.

وقال مسؤول صحي مصري، إن المرأة البالغة 68 عاماً، والتي فقدت ساقاً وذراعاً في هجوم سمكة القرش، توفيت بعد فترة وجيزة من إحضارها إلى مستشفى خاص بالغردقة.

كما أردف أن السائحة كانت بالكاد على قيد الحياة عندما تم إيداعها المستشفى، وأن محاولات الطاقم الطبي لإنعاشها باءت بالفشل.

فيما قررت السلطات إغلاق المنطقة لـ3 أيام وحظر جميع "الأنشطة البحرية"، بما فيها الغوص والغطس وركوب الأمواج. وتم منع قوارب الصيد من دخول المياه قبالة الغردقة.

يشار إلى أن هجمات أسماك القرش تعد نادرة نسبياً في هذه المنطقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.